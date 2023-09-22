iPhone 15 ломается при переносе данных

Недавно компания Apple представила флагманские смартфоны iPhone 15 и iPhone 15 Pro, которые будут поставляться с предустановленной операционной системой iOS 17. Но если вы обновляетесь с более старой модели iPhone и хотите перенести свои данные, вам следует сначала загрузить и установить iOS 17.0.2. Дело в том, что все модели iPhone 15 были запущены с проблемой, которая может привести к очень серьёзной проблеме — ваш iPhone просто зависнет на логотипе Apple на экране загрузки. Это крайне неприятный момент, однако существует простой способ устранить проблему зависания на экране загрузки новых флагманов iPhone 15 и iPhone 15 Pro.

Суть в том, что если у вас уже возникла эта проблема, вы можете устранить зависание, переключив ваш смартфон iPhone 15 в режим DFU. После этой манипуляции проблема должна быть решена, но, безусловно, если вы не знаете что это такое и как это делать, то лучше сначала погуглить в интернете, потому что смартфон в определённых сценариях можно превратить в кирпич. Но самое забавное в том, что эта проблема присутствует только на моделях iPhone 15 и iPhone 15 Pro, поставляемых с iOS 17. Поскольку iOS 17 находится в начальной стадии разработки, могут возникать некоторые ошибки, которые вызывают проблемы с работой флагмана. Так что мы рекомендуем сначала обновить гаджет до более стабильной версии операционной системы, а только потом уже заниматься переносом данных и прочими вещами. Так будет гораздо безопаснее для контента пользователя.
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