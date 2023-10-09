iPhone 15 неправильно работает с павербанками

С релизом iPhone 15 компания Apple наконец-то отказалась от своего собственного проприетарного порта Lightning в пользу стандарта USB Type-C, который широко используется в индустрии большинством производителей. Проблема в том, что в настоящее время у нового порта есть целый ряд недостатков, из-за которых многие пользователи сталкиваются с рядом проблем. Например, пользователи обнаружили, что порт USB Type-C на iPhone 15 Pro попросту не работает должным образом, когда его используют с портативным зарядным устройством. Пользователь на Reddit подключил свой iPhone 15 Pro к портативному зарядному устройству Anker и оказалось, что смартфон совершенно не набирал процент батареи, а лишь терял энергию. Оказалось, что iPhone 15 Pro заряжал портативное зарядное устройство вместо того, чтобы заряжаться от него.

Вероятно, это связано с тем, что производитель реализовал возможность заряжать смартфон при помощи кабеля зарядки — можно передать заряд другому смартфону и iPhone 15, видимо, распознаёт павербанк в роли внешнего смартфона. Дело в том, что если вы подключите две модели iPhone 15 Pro друг к другу, то iPhone с более высоким уровнем заряда батареи станет «донором», а iPhone с более низким уровнем заряда будет заряжаться от другого смартфона. Видимо, из-за сбоя в программном обеспечении это работает в том числе с портативными батареями, что немного огорчило пользователей, которые купили павербанк для своего свежего флагмана. Вероятно, это поправят.