iPhone 15 перейдёт на USB Type-C

Пользователи обсуждали новость о том, будет ли iPhone когда-либо использовать выход USB Type-C, но теперь об этом можно говорить абсолютно уверенно и официально. Инсайдеры рассказали, что у смартфона iPhone 15 точно будет использоваться унифицированный разъём для подключения кабеля питания, так как эти данные были замечены в официальной документации производителя. Соответственно, если iPhone 15 будет переходить на USB Type-C, то и все последующие устройства компании как в сегменте смартфонов, так и в разделе планшетов и ноутбуков будут переходить на этот разъём без шансов для собственного формата. Это очень важный шаг для компании, которая использовала свои собственные уникальные разъёмы буквально с первого дня своего существования.

Для пользователя это значит более доступные аксессуары — теперь, когда iPhone 15 будет использовать единый формат выхода под периферию, заказать кабель питания, зарядку или что-либо ещё будет гораздо проще и доступнее. С другой стороны, есть вероятность того, что компания Apple будет ограничивать производителей аксессуаров для своего смартфона посредством программного метода — если аксессуар не прошёл сертификацию, например, то пользователь не сможет получить максимальную пропускную способность или что-то в таком роде. Это вполне вероятный сценарий, потому что ранее производитель уже так поступал. Да и стоимость iPhone 15 может увеличиться по той причине, что производитель потерял внушительные деньги на переходе на USB Type-C.