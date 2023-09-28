iPhone 15 получил эксклюзивную функцию защиты батареи

Соответственно, пользователь может активировать умную систему зарядки, ограничить предельную зарядку на 80% от общего объёма или всё это отключить. Но теперь оказалось, что в последней бета-версии iOS 17.1 эти функции в моделях iPhone 14 и старее просто отсутствуют. Винформации в разделе технической поддержки Apple, где описываются данные функции, компания упоминает только модели iPhone 15, что указывает на то, что эти функции останутся эксклюзивными только для новых флагманов. И это достаточно странное решение, потому что на самом деле это софтверная функция и для её реализации не нужно ничего делать на аппаратном уровне — достаточно задействовать апдейт ОС. Конечно, есть небольшая вероятность того, что компания позже выпустит апдейт операционной системы и сделает функцию доступной и на других смартфонах, но это маловероятно. Apple делает всё, чтобы новые смартфоны были более привлекательными.