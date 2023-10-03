iPhone 15 получил очень дешёвую батарею на 600 циклов зарядки

На протяжении достаточно длительного времени пользователи неоднократно жаловались, что процент «здоровья» батареи iPhone 14 быстро снижается всего за несколько месяцев использования. Теперь же инсайдеры сообщили о высокой вероятности того, что последняя линейка iPhone 15 также столкнётся с этой проблемой, поскольку инсайдер утверждает, что в новейших моделях iPhone используются более дешёвые батареи, которые имеют всего около 600 циклов зарядки. Надёжный источник также утверждает, что поскольку линейку смартфонов iPhone 15 нельзя отнести к высокопроизводительным продуктам (терминология из раздела бытовой техники), так как она не поддерживает потребление мощности в 100 Вт, использование батарей со всего 600 циклами зарядки означает, что Apple хотела снизить затраты на производство, чтобы сохранить цены неизменными на этот год.

Также западный аналитик говорит, что китайские бренды, входящие в состав группы BBK (OPPO, Vivo и другие), используют батареи с 800 циклами зарядки, а OnePlus внедрила более продвинутые батареи с функцией самовосстановления и поддержкой до 1600 циклов зарядки, хотя, вероятно, этот компонент стоит дороже, чем у других производителей. Но тот факт, что смартфон за такие деньги не сможет продержаться дольше 600 циклов зарядки, а это меньше двух лет, говорит о желании Apple найти возможность давить на пользователей, чтобы те чаще меняли смартфоны и покупали свежие флагманы примерно раз в год или немного реже.