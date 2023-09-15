iPhone 15 получил увеличенную батарею

Буквально три дня назад на фирменном мероприятии Wonderlust компания Apple представила смартфоны iPhone 15 и iPhone 15 Pro. Новые флагманские устройства получили множество обновлений камеры и внутренних компонентов, а также новую кнопку Action Button в моделях Pro. И хотя новый чип A17 Pro является достаточно производительным решением, до конца не понятно, как он будет влиять на длительность автономной работы флагмана. Впрочем, хотя сами представители компании ничего про это не сказали, согласно базе данных, которая попала в руки инсайдеров, похоже, что объём аккумулятора был увеличен во всех четырёх моделях. Перед мероприятием Wonderlust появилась информация о том, что Apple собирается увеличить ёмкость аккумуляторов в моделях iPhone 15 и iPhone 15 Pro, но в этих публикациях говорилось о двукратном увеличении ёмкости аккумулятора, что, конечно, абсолютная сказка — никто это реализовать просто не в состоянии.

Но производитель всё же незначительно увеличил ёмкость за счёт более современных элементов питания. И, конечно, приятно видеть, что Apple увеличила ёмкость аккумулятора во всех моделях, а не только в представителях Pro-линейки. В сочетании с новым чипом A17 Pro модели iPhone 15 Pro смогут обеспечить более продолжительное время автономной работы, если энергоэффективные ядра процессора смогут добиться нужного результата в простых задачах. Но ждать прорыва в этом отношении точно не стоит — иначе на презентации Apple бы сказала об этом.