iPhone 15 получит более быструю зарядку

Также анонимные источники информационного издания 9to5mac сообщили сегодня, что предстоящие модели iPhone 15 будут поддерживать более высокую скорость зарядки, но она всё равно будет на очень низком уровне по сравнению с аналогичными флагманскими смартфонами на рынке. Вместо 27 Вт мощности зарядки смартфоны с индексом Pro получат 35 Вт мощности, тогда как базовые модели останутся на уровне 27-30 Вт. Здесь хотелось бы отметить, что скорость зарядки iPhone всегда была медленнее по сравнению с флагманскими Android-смартфонами. Например, компании, такие как Samsung, демонстрируют скорость зарядки в 45 Вт, хотя некоторые китайские гиганты способны легко демонстрировать скорость зарядки на уровне 200 Вт. Но в Apple придерживаются мнения, что такая зарядка убивает батарею смартфона и нужно делать медленную зарядку, чтобы смартфон проработал как можно дольше.