iPhone 15 получит более быструю зарядку

Apple готовится анонсировать iPhone 15 и iPhone 15 Pro в следующем месяце с множеством крупных изменений, среди которых особенно важное значение занимает порт USB Type-C, который пользователи так долго ждали. Но теперь появилась информация, что производитель не будет на полную использовать возможности этого порта. Инсайдеры сообщают, что смартфоны iPhone 15 будут иметь новый порт USB Type-C, который не способен обеспечивать полную функциональность Thunderbolt. Компания внесёт определённые ограничения на скорость передачи данных, чтобы ограничить порт по множеству параметров.

Также анонимные источники информационного издания 9to5mac сообщили сегодня, что предстоящие модели iPhone 15 будут поддерживать более высокую скорость зарядки, но она всё равно будет на очень низком уровне по сравнению с аналогичными флагманскими смартфонами на рынке. Вместо 27 Вт мощности зарядки смартфоны с индексом Pro получат 35 Вт мощности, тогда как базовые модели останутся на уровне 27-30 Вт. Здесь хотелось бы отметить, что скорость зарядки iPhone всегда была медленнее по сравнению с флагманскими Android-смартфонами. Например, компании, такие как Samsung, демонстрируют скорость зарядки в 45 Вт, хотя некоторые китайские гиганты способны легко демонстрировать скорость зарядки на уровне 200 Вт. Но в Apple придерживаются мнения, что такая зарядка убивает батарею смартфона и нужно делать медленную зарядку, чтобы смартфон проработал как можно дольше.
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