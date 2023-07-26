iPhone 15 получит более сложную камеру

Одним из основных улучшений, которое появится в ближайшем будущем в стандартных моделях iPhone 15, будет переход от сенсора на 12 Мп к сенсору на 48 Мп, и, согласно информации от популярного аналитика рынка смартфонов, Apple переходит к сенсорам изображения CIS, что в определённом смысле и хорошо, и плохо. Сенсоры CIS (CMOS Image Sensors) менее затратны в плане производства, и структура стекового дизайна помогает снизить уровень шумов в условиях слабой освещённости, что приводит к более высокому качеству изображения при съёмке ночью или в помещении. Ранее инсайдеры уже сообщали, что и iPhone 15, и iPhone 15 Plus будут оснащены трёхуровневым камерным модулем, который обладает способностью захватывать больше света.

Тогда же специалисты отмечали, что этот компонент довольно трудно производить и компании-партнёры Apple просто не смогут выпускать достаточно продукции в срок, что может привести к задержкам производства стандартных моделей смартфонов. Но теперь инсайдер считает, что проблемы с низкими объёмами выпущенной продукции могут быть решены благодаря компании Sony путём увеличения производства датчиков CIS на 120 процентов. К сожалению, при увеличении поставок для Apple, японский поставщик столкнётся с проблемами при выполнении заказов на смартфоны других производителей на платформе Android, оказавшись в трудном положении. Но если проблему в итоге решат, то пользователи получат более качественные камеры нового поколения.
Объявлена дата выхода флагмана Sony Xperia 1 V …
Компания Sony опубликовала видеотизер, раскрывающий дату выхода флагманского смартфона Xperia 1 V. Итак, …
Google Pixel 8 получит поддержку беспроводной зарядки…
В базе данных регулятора Wireless Power Consortium обнаружилась информация о смартфоне Google Pixel 8, ко…
Redmi Note 9 получит MIUI 14…
Недавно компания Xiaomi добавила смартфоны Redmi 9 и Redmi Note 9 в список моделей, которые больше не буд…
Глобальную версию Red Magic 8S Pro оценили в 650 евро …
Компания Nubia представила глобальную версию геймерского смартфона Red Magic 8S Pro, который уже продаетс…
Redmi Note 12S обойдется в 22 тысячи рублей …
Профильное издание Mobiltelefon раскрыло российские цены на смартфон Redmi Note 12S, который был представ…
Технология Li-Fi получила полноценную спецификацию…
Сегодня Институт инженеров электротехники и электроники опубликовал протокол 802.11bb в качестве стандарт…
Vivo S17e будет поддерживать 80-Вт зарядку …
В этом месяце компания Vivo представит в Китае смартфоны Vivo S17e, S17 и S17 Pro. Сегодня в базе данных …
Qualcomm представила технологию S3 Gen 2 Sound…
Вчера компания Qualcomm официально представила совершенно новый модуль Qualcomm S3 Gen 2 Sound, который х…
Обзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраномОбзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраном
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причиныЗачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причины
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor