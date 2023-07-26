iPhone 15 получит более сложную камеру

Одним из основных улучшений, которое появится в ближайшем будущем в стандартных моделях iPhone 15, будет переход от сенсора на 12 Мп к сенсору на 48 Мп, и, согласно информации от популярного аналитика рынка смартфонов, Apple переходит к сенсорам изображения CIS, что в определённом смысле и хорошо, и плохо. Сенсоры CIS (CMOS Image Sensors) менее затратны в плане производства, и структура стекового дизайна помогает снизить уровень шумов в условиях слабой освещённости, что приводит к более высокому качеству изображения при съёмке ночью или в помещении. Ранее инсайдеры уже сообщали, что и iPhone 15, и iPhone 15 Plus будут оснащены трёхуровневым камерным модулем, который обладает способностью захватывать больше света.

Тогда же специалисты отмечали, что этот компонент довольно трудно производить и компании-партнёры Apple просто не смогут выпускать достаточно продукции в срок, что может привести к задержкам производства стандартных моделей смартфонов. Но теперь инсайдер считает, что проблемы с низкими объёмами выпущенной продукции могут быть решены благодаря компании Sony путём увеличения производства датчиков CIS на 120 процентов. К сожалению, при увеличении поставок для Apple, японский поставщик столкнётся с проблемами при выполнении заказов на смартфоны других производителей на платформе Android, оказавшись в трудном положении. Но если проблему в итоге решат, то пользователи получат более качественные камеры нового поколения.