iPhone 15 получит новый порт, но это ничего не даст

Некоторое время назад появилась информация о том, что компания Apple планирует в ближайшем будущем представить смартфон iPhone 15, который будет работать уже на USB Type-C, что, конечно, позволит существенно упростить жизнь многим пользователям. При этом многие инсайдеры заявили, что если компания отказывается от своего собственного выхода и теряет деньги на продаже аксессуаров и кабелей, то эта цена будет заложена в стоимость самого смартфона iPhone 15. Но сегодня у нас появилась новая информация о том, что на самом деле iPhone 15 не будет продаваться дороже, потому что производитель введёт сертификацию MFi, в рамках которой будут отбираться только те кабели, которые прошли проверку в компании Apple и получили соответствующий сертификат.

В случае, если пользователь захочет использовать сторонний кабель, у которого нет сертификата MFi, пользователь получит меньшую скорость передачи данных по этому кабелю, что, конечно, крайне грустно, но ожидаемо. При этом стоит понимать, что по кабелю сейчас данные со смартфона практически никто и никогда не передаёт, так что проблемой большой это точно не станет. Возможно, компания сделает упор на дополнительные бонусы, но пока что смысла в этом сертификате нет, потому что весь мир уже давно ушёл от передачи информации с компьютера на смартфон посредством кабельного подключения. Будем ждать информацию по этому поводу и тогда можно будет говорить более предметно, но пока что это всё выглядит странно.