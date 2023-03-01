iPhone 15 получит новый порт, но это ничего не даст

Некоторое время назад появилась информация о том, что компания Apple планирует в ближайшем будущем представить смартфон iPhone 15, который будет работать уже на USB Type-C, что, конечно, позволит существенно упростить жизнь многим пользователям. При этом многие инсайдеры заявили, что если компания отказывается от своего собственного выхода и теряет деньги на продаже аксессуаров и кабелей, то эта цена будет заложена в стоимость самого смартфона iPhone 15. Но сегодня у нас появилась новая информация о том, что на самом деле iPhone 15 не будет продаваться дороже, потому что производитель введёт сертификацию MFi, в рамках которой будут отбираться только те кабели, которые прошли проверку в компании Apple и получили соответствующий сертификат.

В случае, если пользователь захочет использовать сторонний кабель, у которого нет сертификата MFi, пользователь получит меньшую скорость передачи данных по этому кабелю, что, конечно, крайне грустно, но ожидаемо. При этом стоит понимать, что по кабелю сейчас данные со смартфона практически никто и никогда не передаёт, так что проблемой большой это точно не станет. Возможно, компания сделает упор на дополнительные бонусы, но пока что смысла в этом сертификате нет, потому что весь мир уже давно ушёл от передачи информации с компьютера на смартфон посредством кабельного подключения. Будем ждать информацию по этому поводу и тогда можно будет говорить более предметно, но пока что это всё выглядит странно.
Флагман Sony Xperia 1 V показали на фото …
В сети появилась первая фотография флагманского смартфона Sony Xperia 1 V, официальный релиз которого ожи…
Смартфон Nubia Z50 Ultra засветился на фото …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился первой фотографией флагманского смартфона Nubia Z5…
Камерофон Xiaomi 13 Ultra получит 16/1 ТБ памяти …
Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился подробностями о топовом камеро…
Объявлена дата глобального релиза OnePlus 11…
Компания OnePlus объявила, что смартфон OnePlus 11 будет представлен в Индии 7 февраля. При этом, дата ки…
Игровой смартфон Black Shark 6 получит активную систему охла…
Заслуживающий доверия инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями об игровом смартфоне Black Sh…
Смартфон Moto G73 5G оценен в 300 евро …
Компания Lenovo представила смартфоны Motorola Moto G53 и G73 5G, которые уже доступны для покупки в Евро…
Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro собрали уже 340 тысяч предзаказов…
Китайские источники сообщают, что смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro собрали на площадке JD.com уже боле…
На экранах Google Pixel 7 появились мертвые зоны …
Некоторые владельцы Google Pixel 7 и 7 Pro сообщили о новой проблеме с экраном в своих смартфонах. Речь и…
Обзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетникОбзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетник
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
Обзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станциейОбзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станцией
Обзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежами
Обзор realme C33 4/128. Все в угоду стиляОбзор realme C33 4/128. Все в угоду стиля
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor