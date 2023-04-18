iPhone 15 получит очень медленный порт USB Type-C

По словам довольно известного и надёжного инсайдера, начиная с марта 2022 года все версии iPhone 15 проходят тестирование с USB Type-C портом, который, скорее всего, будет использован при выпуске четырёх моделей iPhone 15 в этом году. Стоит отметить, что данный поставщик секретной информации является достаточно авторитетным источником, так как он уже предоставил первые изображения USB Type-C порта, который будет использован в семействе iPhone 15 от Apple. В социальных сетях также обсуждается технология, используемая для версии iPhone 15 с портом, который должен заменить всем привычный Lightning.

Сам инсайдер заявляет, что это будет USB 3.0, что гораздо медленнее, чем текущие стандарты передачи данных. Соответственно, все так называемые «непрофессиональные» версии iPhone 15 будут поддерживать только скорость передачи данных USB 3.0, несмотря на наличие порта USB Type-C. Только iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут поддерживать скорости Thunderbolt, то есть как минимум уровень USB 3.2. Это означает, что мы должны ожидать скорости передачи данных минимум 20 Гбит/сек, или от 2 500 МБ/сек до 5 000 МБ/сек. Конечно, добиться такой пропускной способности будет очень тяжело, поэтому несмотря на то, что порт USB Type-C более дорогих моделей, вероятно, будет поддерживать скорости Thunderbolt, в реальных тестах мы вряд ли увидим такие результаты. Но это всё равно лучше, чем то, что компания ранее использовала в своих смартфонах, так что жаловаться не стоит.
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