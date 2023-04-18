iPhone 15 получит очень медленный порт USB Type-C

Сам инсайдер заявляет, что это будет USB 3.0, что гораздо медленнее, чем текущие стандарты передачи данных. Соответственно, все так называемые «непрофессиональные» версии iPhone 15 будут поддерживать только скорость передачи данных USB 3.0, несмотря на наличие порта USB Type-C. Только iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут поддерживать скорости Thunderbolt, то есть как минимум уровень USB 3.2. Это означает, что мы должны ожидать скорости передачи данных минимум 20 Гбит/сек, или от 2 500 МБ/сек до 5 000 МБ/сек. Конечно, добиться такой пропускной способности будет очень тяжело, поэтому несмотря на то, что порт USB Type-C более дорогих моделей, вероятно, будет поддерживать скорости Thunderbolt, в реальных тестах мы вряд ли увидим такие результаты. Но это всё равно лучше, чем то, что компания ранее использовала в своих смартфонах, так что жаловаться не стоит.