iPhone 15 получит поддержку Wi-Fi 6E

В прошлом году, когда компания Apple официально выпустила в продажу свой ноутбук MacBook Pro, многие пользователи были удивлены тому факту, что этот ноутбук за 2000 долларов не поддерживает новейший стандарт Wi-Fi-соединения под названием 6Е, хотя многие конкуренты уже с ним работают. Это объяснялось тем, что компания Apple обычно не спешит в первых рядах реализовывать сторонние технологии нового поколения, предпочитая, чтобы их сначала опробовали другие компании на своих пользователях. И сегодня инсайдеры поделились информацией о том, что лишь в сентябре текущего года компания планирует отправить в продажу iPhone 15 с поддержкой Wi-Fi 6E, чтобы обеспечить своих пользователей максимальной скоростью соединения с интернетом по беспроводной сети.

Проблема лишь в том, что уже сейчас есть Wi-Fi 7 с поддержкой большей скорости и более надёжным соединением. Соответственно, если пользователь хочет получить самые передовые технологии, то в iPhone 15 он их не получит при всем желании — смартфон уже на момент релиза будет устаревшим в этом отношении. Другое дело, что роутеров с Wi-Fi 7 на рынке штук пять, они все очень дорогие и предоставляют скорость передачи данных, которая недоступна большинству провайдеров в мире. Но нам немного грустно, что iPhone, который ранее был образцом лучшего на рынке, теперь находится в хвосте и не предоставляет ничего нового, пока другие это не испытают и не предоставят своим потенциальным покупателям. не лучший подход.