iPhone 15 получит приставку Ultra в названии

На протяжении достаточно длительного времени компания Apple старалась не менять своё отношение к неймингу продукции, так как это позволяет пользователям комфортнее разбираться в различных типах продукции производителя. Например, многие смартфоны получали улучшенную версию с S в названии, после чего появилась приставка Pro, чтобы отделить просто модели iPhone от профессиональных устройств. Но в этом году компания поступила довольно странно сразу два раза — сначала она представила iPhone 14 Plus, хотя данная приставка уже давно не используется на рынке, после чего были представлены умные часы под названием Ultra. Такое название ранее компания использовала только в названии своих процессоров для ноутбуков, но, видимо, было принято решение изменить нейминг.

Соответственно, инсайдеры говорят о том, что iPhone 15 в обозримом будущем будет представлен в варианте Ultra, чтобы отделить устройство от остальных новинок в списке. Конечно, это достаточно странное решение, ведь у компании и так предостаточно различных новинок и моделей, но вполне возможно, что так и произойдёт. Возможно, компания выпустит какой-то более прочный смартфон с приставкой Ultra, сделает его более дорогим и предоставит какие-то функции, которых не будет у обычных смартфонов или моделей с приставкой Pro. Это крайне интересное решение, но пользователям оно, вероятно, не очень понравится, особенно с учётом современной тенденции делать минимальный апгрейд от поколения к поколению.