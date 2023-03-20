iPhone 15 получит производительность на уровне MacBook Pro

Поставщики секретной информации просто обожают обсуждать новости о грядущих смартфонах компании Apple, потому что это крайне увлекательное направление, которое приносит массу просмотров и внимания аудитории. И вчера инсайдеры рассказали довольно интересную новость о грядущем процессоре A17 Bionic, который должны установить на смартфона компании Apple нового поколения — оказалось, что данный процессор будет обладать производительностью, которая лишь на 7% уступает по производительности настольному процессору M2, который сейчас устанавливается в ноутбуки. Получается, что этот ноутбук будет достаточно производительным во всех направлениях, потому что таких возможностей у мобильных процессоров пока что просто нет.

При этом процессор A17 Bionic будут производить по технологическому процессу в 3 нанометра, так что у него будет весьма высокая энергоэффективность. В результате грядущие смартфоны компании будут обладать просто безумной производительностью в играх и приложениях, при этом они будут потреблять меньше энергии и не будут нагреваться так сильно, как предыдущие поколения. Всё это очень важно для конечного пользователя, который хочет получить самое современное устройство и наслаждаться возможностями смартфона в свежих видеоиграх, при монтаже видео и так далее. Впрочем, пока что мы даже боимся предположить, сколько такой смартфон будет стоить в конечном итоге, потому что за любые подобные инновации приходится платить.