iPhone 15 получит улучшенные камеры

Если вы смотрели презентацию компании Samsung, то знаете, что производитель смог немного утопить камеры смартфона внутрь корпуса. Это удалось благодаря грамотной компоновке и достаточно современным датчикам изображения, тогда как ранее реализовать ничего подобного не выходило при всём желании. Впрочем, Samsung сама себе производит камеры, так что может позволить себе оптимизацию и адаптацию новых технологий раньше других. При этом инсайдеры заявили, что Apple уменьшать камеры и делать их менее выдвинутыми за пределы корпуса не планирует. Наоборот, если верить информации поставщиков секретных данных, iPhone 15 в ближайшем будущем получит даже более выпирающую камеру, чем сейчас, чтобы реализовать новые технологии камеры.

Производитель действительно планирует в обозримом будущем реализовать более продвинутые камеры, чтобы повысить качество конечных фотографий, но при этом работать над новой компоновкой и уменьшением системы камер производитель не планирует. Скорее всего, это связано с тем, что производитель не хочет переделывать дизайн устройства и менять производственные мощности, так как это, естественно, приведёт к повышению стоимости гаджета. Но пока что эта информация носит исключительно ознакомительный характер, потому что до релиза ещё около восьми месяцев, а за это время производитель может ещё несколько раз переделать своё устройство и выпустить совершенно другой тип гаджета. Так что пока что просто ждём новостей.