iPhone 15 принёс компании Apple миллиарды долларов

iPhone 15 существенно повлиял на доходы компании Apple в четвёртом квартале 2023 года, и теперь технологический гигант объявил о доходе в размере 89,5 миллиарда долларов с чистой прибылью в 22,96 миллиарда долларов. Несмотря на то, что компания сумела превзойти ожидания, ранее озвученные экспертами, все остальные подразделения аппаратного оборудования, которые не причастны к iPhone, продемонстрировали существенное снижение доходов. За весь финансовый год Apple зафиксировала общий доход в размере 383,3 миллиарда долларов с прибылью 97,0 миллиарда долларов. Доход от iPhone увеличился с 42,6 миллиарда долларов в четвёртом квартале 2022 года до 43,8 миллиарда долларов в четвертом квартале 2023 года.

К сожалению, доход от сегмента iPad упал до 6,43 миллиарда долларов, в сравнении с 7,17 миллиарда долларов год назад, а линейка Mac потеряла больше трети дохода,, принеся компании всего 7,61 миллиарда долларов в сравнении с 11,5 миллиарда долларов годом ранее. Что касается аксессуаров, умной электроники и гаджетов для умного дома, их совокупный доход составил 9,32 миллиарда долларов, что ниже по сравнению с 9,65 миллиарда долларов в прошлом году. Вероятно, недавний анонс ноутбуков нового поколения позволит слегка улучшить ситуацию на рынке и продажи поднимут общий доход компании, но в целом складывается ощущение, что по всем фронтам компания Apple теряет прибыль из-за общего спада мирового рынка электроники. С этим ничего не поделать.
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