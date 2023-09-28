iPhone 15 прошел испытание на прочность

Известный изощренными способами тестирования смартфонов блогер JerryRigEverything испытал на прочность новенькие iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Новинки с честью выдержали не только тесты на царапины и нагрев, но и проверку на изгиб. Последний, кстати, не прошел топовый iPhone 15 Pro Max – у него треснуло заднее стекло. Возможно, все дело в слишком прочной титановой рамке. Отдельно отметим, что переднее стекло в смартфонах серии iPhone 15 выдерживает воздействие материала с твёрдостью 6 по шкале Мооса. Пока это самый высокий показатель на тестах JerryRigEverything.

Напомним, что iPhone 15 оснащается вырезом Dynamic Island, 6,1-дюймовым экраном с яркостью 2000 кд/кв.м, защитой от влаги, корпусом из переработанного алюминия, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп (оптика с диафрагмой F/1,6) и 12 Мп (телефото), фирменным процессором Apple A16, новой системой шумоподавления, поддержкой SMS через спутниковую связь и интерфейсом USB-C.
Смартфон iQOO Neo 7 Pro оценен в 425 долларов …
Компания iQOO представила в Индии смартфон iQOO Neo 7 Pro, который оценен на местном рынке в 425 и 465 до…
Google по неосторожности показала дизайн Pixel 8 Pro…
Серия смартфонов Pixel 8 должна дебютировать в октябре, так что у нас осталось немного больше месяца, пре…
Redmi Watch 3 Active появились в продаже …
Компания Xiaomi дала старт международным продажам часов Redmi Watch 3 Active, которые вышли в Китае пару …
Xiaomi Mix Fold 3 получит петли из суперстали …
Компания Xiaomi поделилась новыми тизерами, раскрывающими особенности складного смартфона Mix Fold 3. Про…
Realme C51 оценен в 14 тысяч рублей …
Компания Realme дала старт российским продажам смартфона Realme C51, глобальный дебют которого состоялся …
Apple A17 Bionic получит больше ядер и новый техпроцесс…
Инсайдеры уверенно заявляют, что компания Apple проведёт своё специальное мероприятие 12 сентября, чтобы …
Apple отказалась от смартфонов линейки mini…
Серия смартфонов iPhone mini, в которую входили только iPhone 12 mini и iPhone 13 mini, может быть официа…
Infinix GT 10 Pro оценен в 250 долларов…
Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью GT 10 Pro, одной из особенностей которой стала …
Обзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантиейОбзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантией
Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?
Обзор realme C33 4/128. Все в угоду стиляОбзор realme C33 4/128. Все в угоду стиля
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor