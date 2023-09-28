iPhone 15 прошел испытание на прочность

Известный изощренными способами тестирования смартфонов блогер JerryRigEverything испытал на прочность новенькие iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Новинки с честью выдержали не только тесты на царапины и нагрев, но и проверку на изгиб. Последний, кстати, не прошел топовый iPhone 15 Pro Max – у него треснуло заднее стекло. Возможно, все дело в слишком прочной титановой рамке. Отдельно отметим, что переднее стекло в смартфонах серии iPhone 15 выдерживает воздействие материала с твёрдостью 6 по шкале Мооса. Пока это самый высокий показатель на тестах JerryRigEverything.

Напомним, что iPhone 15 оснащается вырезом Dynamic Island, 6,1-дюймовым экраном с яркостью 2000 кд/кв.м, защитой от влаги, корпусом из переработанного алюминия, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп (оптика с диафрагмой F/1,6) и 12 Мп (телефото), фирменным процессором Apple A16, новой системой шумоподавления, поддержкой SMS через спутниковую связь и интерфейсом USB-C.