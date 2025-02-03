iPhone 15 стал самым продаваемым смартфоном 2024 года

2024 год стал очередной знаковой вехой для Apple — компания из Купертино снова доминировала на рынке смартфонов. Согласно последним данным Canalys, семь из десяти самых продаваемых смартфонов года принадлежат Apple, а лидером стал iPhone 15. Единственным другим брендом, попавшим в топ-10, оказалась Samsung — в рейтинге отметились три её модели (Galaxy A15, Galaxy A15 5G и Galaxy S24 Ultra). На долю iPhone 15 пришлось примерно 3% от общего объёма в 1,22 миллиарда проданных смартфонов в 2024 году, что означает, что Apple отгрузила около 36,6 миллиона единиц этой модели. Второе и третье места заняли iPhone 16 Pro Max и 15 Pro Max. Samsung смогла пробиться в пятёрку лидеров — Galaxy A15 занял четвёртое место, а следом расположились iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro и iPhone 16. Модель Galaxy A15 5G оказалась на восьмом месте, а флагманский Galaxy S24 Ultra — на девятом.

Замкнул десятку iPhone 13, которому уже три года. Он занял 1,5% мирового рынка смартфонов с объёмом продаж в 18,3 миллиона устройств. Отличительной чертой рейтинга 2024 года стало увеличение доли флагманских моделей в топ-10 — теперь их пять, тогда как в прошлом году было всего четыре. Canalys отмечает, что покупатели премиального сегмента всё чаще выбирают топовые версии смартфонов — Pro и Pro Max у Apple, а также Ultra в линейке Galaxy S от Samsung. Это связано с тем, что за эти деньги они получают действительно флагман, а не слегка улучшенную версию среднего класса по стоимости флагманского устройства.