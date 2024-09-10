iPhone 16 Pro Max оценен в России 195 тысяч рублей

Крупные отечественные ритейлеры начали принимать предзаказы на представленные вчера смартфоны Apple серии iPhone 16. Итак, базовый iPhone 16 оценен в 115, 130 и 160 тысяч рублей за конфигурации со 128, 256, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти соответственно. iPhone 16 Plus стоит 135 и 150 тысяч рублей за версии на 128 ГБ и 256 ГБ. iPhone 16 Pro обойдется 155, 170, 200 и 230 тысяч рублей за варианты на 128, 256, 512 ГБ и 1 ТБ соответственно. Наконец, за топовую модель iPhone 16 Pro Max просят 195, 225 и 250 тысяч рублей за конфигурации с 256, 512 ГБ и 1 ТБ памяти. Продажи стартуют 23 сентября. На американском рынке новинки станут доступны для покупки 20 сентября по цене от от 800, 900, 1000 и 1200 долларов соответственно.

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