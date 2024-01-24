iPhone 16 Pro Max получит передовой сенсор Sony

Текущий флагманский смартфон iPhone 15 Pro Max сохранил тот же 48-мегапиксельный основной сенсор, который использовался в том числе в iPhone 14 Pro Max, но инженеры компании значительно его улучшил, чтобы новый флагман снимал лучше предыдущего. Теперь инсайдеры сообщают о том, что iPhone 16 Pro Max снова поднимет планку в области оптики, хотя Apple останется верна тому же 48-мегапиксельному разрешению основного датчика, хотя теперь будет использоваться более современный сенсор. Дело в том, что характеристики сенсора IMX903 от компании Sony появились в прошлом году, но Apple не спешила внедрять последние технологии в свои продукты. Она решила не использовать сенсор IMX903 в iPhone 15 Pro Max, хотя как критики, так и обозреватели высоко оценили возможности флагманского сенсора, так что его стали использовать почти все на рынке.

Вместо нового сенсора компания задействовала передовые алгоритмы на базе софта, чтобы улучшить качество конечной картинки. Тем не менее, у любых алгоритмов есть свои ограничения, так что годами выжимать все соки из одного и того же сенсора компания просто не может. Соответственно, инсайдеры считают, что iPhone 16 Pro Max будет оснащён новым сенсором IMX903. Данный сенсор может похвастаться размерами в 1/1,14 дюйма, плюс он поддерживает технологии, которые позволяют повысить качество изображения. Но пока что помимо характеристик самого сенсора никаких данных нет — компания Apple явно не спешит делиться деталями.