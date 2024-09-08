iPhone 16 Pro будет записывать видео в 4K/120 к/c

В сети появились новые подробности о флагманских смартфонах iPhone 16 Pro и Pro Max, официальная презентация которых пройдет уже завтра. Утверждается, что новинки получат возможность снимать видео в разрешении 4K при 120 к/с. Актуальные iPhone записывают видео в 4K при 60 к/с, а 120 к/с умеют снимать только в разрешении Full HD. Также будет добавлена возможность записи в ProRes 4K при 120 к/с на внешний накопитель. Ранее стало известно о добавлении новой физической кнопки для запуска камеры, а также поддержке 40-Вт проводной зарядки и 20-Вт беспроводной зарядки MagSafe на 20 Вт.

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