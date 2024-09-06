iPhone 16 Pro может записывать видео в 8К, но не будет этого делать

Сегодня информационное издание 9to5mac со ссылкой на свои источники официально сообщило, что в моделях iPhone 16 Pro ожидается несколько улучшений камеры, которые ранее не были озвучены инсайдерами. Например, смартфон получит 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив для улучшенной макросъёмки, что кажется не таким уж важным апгрейдом на самом деле, потому что макро — не то, что вы снимаете каждый день. Кроме того, обе модели iPhone 16 Pro будут оснащены объективом с 5-кратным зумом, плюс привлекло внимание то, что iPhone 16 Pro, по словам специалистов, сможет записывать видео в 4K с частотой 120 кадров в секунду — по сравнению с 60 кадрами на моделях iPhone 15 Pro это звучит крайне интересно. Кроме того, компания планирует повысить разрешение функции Quick Take с 1080p до 4K.

Также источники представили доказательства того, что Apple тестировала поддержку записи видео в 8K-разрешении для моделей iPhone 16 Pro, поскольку камера уже готова к таким задачам, а чип A18 Pro сможет справиться с необходимыми вычислениями. Тем не менее, пока что неясно, будет ли эта функция доступна в финальных версиях прошивки. Есть вероятность, что 8K-видеозапись будет зарезервирована для линейки iPhone 17, где ожидается ещё более продвинутая система камер. Выглядит достаточно неплохо, но, конечно, ничего из этого не вынудит владельцев текущих смартфонов идти и покупать новинку в ближайшем будущем. Нововведения слишком минорные и неброские в конечном итоге.