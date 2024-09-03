iPhone 16 Pro получит 40-Вт быструю зарядку

По данным производителя аксессуаров для смартфонов Angry Miao, грядущие iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт и беспроводной зарядки MagSafe на 20 Вт. Прошлогодние iPhone 15 Pro и Pro Max поддерживают 27-Вт и 15-Вт зарядки соответственно, а потому можно говорить о существенном апгрейде. Это, конечно, далеко не уровень китайских Android-флагманов, но уже близко к среднему ценовому сегменту от Xiaomi, Vivo, Oppo и других компаний из Поднебесной.

Ранее стало известно, что базовый iPhone 16 оснастят 6,3-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 60 Гц, корпусом с алюминиевой рамкой, фирменным процессором Apple A18, сдвоенной основной камерой с 12-Мп модулями, батареей ёмкостью 3560 мАч, а также 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ флеш-памяти. Официальная презентация новых смартфонов Apple состоится уже 9 сентября.
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