iPhone 16 Pro получит батарею большей ёмкости

Сегодня появилась информация о том, что компания Apple представит аккумуляторы более высокой ёмкости в смартфонах нового поколения iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max в этом году, что приведёт к значительному повышению времени автономной работы устройств в сравнении с текущим поколением гаджетов. Правда, пока что точные данные о ёмкости новых аккумуляторных батарей пока что остаются неизвестными, да и инсайдеры в своей информации обычно демонстрируют совершенно разные данные — пока что какого-то единого мнения нет. Есть лишь предположение о том, что батарея в новых флагманах будет в среднем на 10% более ёмкой, чем у смартфонов серии iPhone 15 Pro. При этом смартфон iPhone 16 Pro Max, если верить данным инсайдеров, получит аккумулятор на 4676 мАч, что на 5,74% больше по сравнению с батареей, установленной в iPhone 15 Pro Max.

Это немного странно, так как, учитывая, что iPhone 16 Pro Max будет оснащён немного большим дисплеем диагональю 6,9 дюйма, многие пользователи надеялись увидеть более ёмкую батарею. И если эти данные окажутся правдой, разница в 5,74% может оказаться незначительной на практике, так как дисплей большей диагонали будет потреблять больше энергии и преимущество от большей ёмкости просто нивелируется. С другой стороны, смартфоны этого производителя никогда не славились какой-то безумной автономностью и в конечном итоге Apple явно не стремится сильно повышать показатели в этом направлении. Всё равно у конкурентов автономность куда выше.
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