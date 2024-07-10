iPhone 16 Pro получит более быструю зарядку на 40 Вт

Стоит напомнить, что компания Apple достаточно долго и медленно внедряла поддержку быстрой зарядки в своих устройствах, но с релизом iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max компания, по информации инсайдеров, собирается догнать основных конкурентов по вопросу скорости зарядки своих устройств. Если верить этой информации, компания планирует интегрировать максимальную мощность зарядки до 40 Вт через проводное подключение, что по современным меркам не так уж и много, но для Apple результат более чем впечатляющий. Для примера — смартфон iPhone 15 поддерживает максимальную скорость зарядки до 27 Вт с совместимым зарядным устройством USB Type-C. К сожалению, беспроводные зарядные устройства MagSafe могут заряжать батарею смартфона только на мощности в 15 Вт, то есть про быструю зарядку речи не идёт.

И хотя для большинства пользователей такая конфигурация приемлема в повседневной жизни, все четыре модели серии iPhone 15 необходимо держать на зарядке MagSafe в течение нескольких часов, чтобы батарея полностью зарядилась, тогда как конкурентам хватит и часа или максимум двух. С релизом iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max ситуация изменится. Скорее всего, компания позволит использовать зарядное устройство USB Type-C, которое обладает более высокой мощностью и заряжает батарею смартфона быстрее. Очевидная причина введения поддержки более высокой мощности зарядки для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max заключается в том, что они, скорее всего, будут иметь более ёмкие батареи.
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