iPhone 16 Pro получит рекордно тонкие рамки

Некоторое время назад в сети возникали 3D-рендеры смартфонов iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, которые частично объяснили, что Apple увеличит размеры экранов до 6,27 и 6,85 дюймов вместо текущих 6,1 и 6,7 дюймов. В результате смартфоны будут крупнее, но не такими большими, как многие ожидали на самом деле. Всё дело в том, что Apple компания разработала «Технологию сокращения рамки», которая делает боковые рамки вокруг экрана существенно тоньше. В результате iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут иметь габариты на уровне 149,6x71,45x8,25 мм и 163x77,58x8,25 мм соответственно, что на 3 мм выше и 1 мм шире, чем предыдущие модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Однако это касается не только Pro-смартфонов, так как на самом деле все четыре модели будут иметь дисплеи с технологией BRS. С другой стороны, если верить информации инсайдеров, смартфоны iPhone 16 и 16 Plus будут иметь такие же размеры экрана, как и их предшественники. Более того, частота обновления останется на уровне 60 Гц, так как существенное обновление до 120 Гц запланировано для поколения iPhone 17. Интересно, что на самом деле на рынке давно перестали переживать из-за толщины рамок смартфонов, потому что пользователи не обращают на это особое внимание. Более того, на деле пользователи с радостью получили бы более толстые рамки, но более высокую частоту обновления. В Apple же решили выдавать технологии постепенно, чтобы иметь достаточно апгрейдов от года к году. Это немного грустно, но ничего с этим не поделать.