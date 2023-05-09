iPhone 16 Pro получит самый большой дисплей в истории Apple

У компании Apple большие планы на модели смартфонов iPhone 16 и iPhone 16 Pro, которые должны официально анонсировать уже в следующем году. Ранее мы сообщали, что Apple зарезервировала тактильные кнопки для моделей iPhone 16 Pro — изначально ожидалось, что эта функция будет компонентом моделей iPhone 15 Pro, но из-за проблем с производством её внедрение было отложено. Однако, по слухам, кнопка Action Button всё равно будет присутствовать в грядущих флагманах, плюс сейчас мы видим новости о том, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max от Apple будут иметь большие размеры дисплеев. По словам известного аналитика дисплеев Росса Янга, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут иметь дисплеи диагональю 6,3 дюйма и 6,9 дюйма соответственно.

Аналитик сообщил изданию MacRumors, что Apple планирует уменьшить размер рамки у моделей iPhone 15 Pro, что является лишь началом перехода к большей диагонали. В конечном итоге производитель хочет при сохранении тех же размеров корпуса предоставить большую диагональ дисплея. Это первый раз, когда мы слышим подробности о размерах дисплеев iPhone 16 Pro. Кроме того, если эти новости достоверны, устройства получат самые большие дисплеи в истории iPhone — в настоящее время iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max оснащены дисплеем диагональю 6,7 дюйма. Отличные новости для тех, кто давно хотел себе флагманский смартфон с действительно большим дисплеем, но его релиз придётся подождать ещё как минимум полтора года. Если аналитик прав, конечно.