iPhone 16 Pro получит самый большой дисплей в истории Apple

Аналитик сообщил изданию MacRumors, что Apple планирует уменьшить размер рамки у моделей iPhone 15 Pro, что является лишь началом перехода к большей диагонали. В конечном итоге производитель хочет при сохранении тех же размеров корпуса предоставить большую диагональ дисплея. Это первый раз, когда мы слышим подробности о размерах дисплеев iPhone 16 Pro. Кроме того, если эти новости достоверны, устройства получат самые большие дисплеи в истории iPhone — в настоящее время iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max оснащены дисплеем диагональю 6,7 дюйма. Отличные новости для тех, кто давно хотел себе флагманский смартфон с действительно большим дисплеем, но его релиз придётся подождать ещё как минимум полтора года. Если аналитик прав, конечно.