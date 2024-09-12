iPhone 16 Pro протестировали в Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench 6 обнаружились результаты тестирования представленного пару дней назад смартфона iPhone 16 Pro. Новинка основана на 3-нанометровой однокристальной системе Apple A18 Pro с 6-ядерным CPU с тактовой частотой до 4,04 ГГц и 6-ядерным GPU. Также аппарат оснащается 8 ГБ оперативной памяти. Смартфон набрал 3018 баллов в одноядерном тесте и 7751 балл в многоядерном испытании. Это на 6% и 11% больше, чем результаты прошлогоднего iPhone 15 Pro Max на Apple A17 Pro. Предполагается, что с выходом свежей версии бенчмарка показатели заметно вырастут, поскольку тестовый пакет будет оптимизирован под новый процессор.