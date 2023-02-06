iPhone 16 Ultra будет продавать за 2000 долларов

В начале прошлого года появились первые новости о том, что компания Apple якобы планирует отказаться от устройств Max в линейке смартфонов iPhone, чтобы перейти к более дорогому формату смартфонов, но данная информация длительное время не подтверждалась. Вскоре после этого компания представила умные часы в линейке Ultra, что дало инсайдерам новую возможность поведать о передовых технологиях и смартфонах нового поколения американской компании. Дело в том, что сейчас в западных СМИ активно говорят о возможности в ближайшем будущем выпустить на рынок смартфоны iPhone 16 Ultra, которые будут не заменой iPhone 16 Pro Max, а совершенно новым гаджетом, который будет занимать новую нишу в линейке устройств производителя.

Это связано с желанием компании получить возможность дополнительно продавать достаточно дорогие устройства. Например, компания может выполнить гаджет в корпусе из титана или чего-либо ещё, добавить производительные компоненты, дисплей большей диагонали и получить возможность продавать смартфон не за 1300 долларов, а за 1800, например. Соответственно, iPhone 16 Ultra будет крайне дорогим гаджетом для узкой аудитории пользователей, но, как показала практика, такие устройства компания продаёт как нельзя лучше. При этом остальные смартфоны в линейке получат менее привлекательные характеристики, но при этом будут обладать высокой стоимостью — даже более высокой, чем на текущий момент. Так что скоро за iPhone придётся платить гораздо больше денег.
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