iPhone 16 Ultra будет продавать за 2000 долларов

Это связано с желанием компании получить возможность дополнительно продавать достаточно дорогие устройства. Например, компания может выполнить гаджет в корпусе из титана или чего-либо ещё, добавить производительные компоненты, дисплей большей диагонали и получить возможность продавать смартфон не за 1300 долларов, а за 1800, например. Соответственно, iPhone 16 Ultra будет крайне дорогим гаджетом для узкой аудитории пользователей, но, как показала практика, такие устройства компания продаёт как нельзя лучше. При этом остальные смартфоны в линейке получат менее привлекательные характеристики, но при этом будут обладать высокой стоимостью — даже более высокой, чем на текущий момент. Так что скоро за iPhone придётся платить гораздо больше денег.