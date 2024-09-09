iPhone 16 будет продаваться хуже Pro-версии

До официального анонса линейки iPhone 16 остаются считанные часы и перед началом грандиозного мероприятия It’s Glowtime инсайдер предоставил обновлённые данные по поставкам флагманской серии смартфонов компании Apple. Ожидается, что различные аппаратные улучшения и новые функции искусственного интеллекта будут активно стимулировать спрос на новую технику, поэтому компания подготовила до 17 миллионов устройств в первой партии для удовлетворения волны предзаказов, которые должны возникнуть после презентации флагманской серии смартфонов. При этом аналитики отмечают, что текущая оценка поставок iPhone 16 в 2024 году увеличилась до 88-89 миллионов единиц, что немного ниже 91 миллиона единиц в случае с iPhone 15. Эта цифра отличается от отчёта Nikkei Asia, согласно которому Apple заказала у своих поставщиков на 10% больше устройств iPhone 16.

Также издание отмечает, что базовая модель составит 26% от общего объёма поставок новых смартфонов, в то время как iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут занимать 30% и 38% соответственно. Наименьший спрос ожидается на модель iPhone 16 Plus, который, по прогнозам, будет занимать всего 6% от всех поставок. Но, естественно, это данные от инсайдеров, которые лишь предполагают какие нововведения будут интегрированы в ту или иную модель смартфона. Кроме того, очень важно понимать, что на данную ситуацию также влияет и стоимость будущих флагманов, потому что это очень серьёзно влияет на продажи.