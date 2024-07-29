iPhone 16 не получит ИИ-функции на релизе

Согласно информации источников, знакомых с ситуацией внутри компании Apple, функции искусственного интеллекта гиганта из Купертино не будут доступны при запуске новых iPhone 16 в сентябре текущего года. Вероятно, данные нововведения будут распространяться среди пользователей техники Apple только в октябре посредством обновления программного обеспечения. Да, стоит отметить, что компания Apple на самом деле ещё не предоставила ИИ-функции разработчикам программного обеспечения, чтобы они могли интегрировать это нововведение в свои продукты, но ожидается, что доступ будет предоставлен на этой неделе в версии iOS 18.1 beta и iPadOS 18.1 beta. Работать эти технологии будут на процессорах A17 и серий M (в ноутбуках и планшетах).

При этом все планшеты iPad Pro, выпущенные после апреля 2021 года, и все iPad Air, выпущенные после марта 2022 года, также получат функции искусственного интеллекта, хотя вокруг этого изначально было множество сомнений. Также в Купертино заявили, что функции Phone Mirroring, SharePlay Screen и Apple Intelligence не будут доступны пользователям в ЕС в 2024 году из-за неопределённостей, связанных с Законом о цифровых рынках, но пользователи за пределами этого региона получат функции гораздо раньше. Правда, теперь, когда появились данные о том, что разработка задерживается, есть ощущение, что компания перенесёт запуск системы на 2025 год и ждать придётся абсолютно всем. И это явно ударит по продажам iPhone 16.