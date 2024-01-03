iPhone 16 не получит нововведений в сравнении с iPhone 15

В связи с тем, что у компании не планируется серьёзного апгрейда системы камер или других компонентов будущих флагманов, аналитики предсказывают спад продаж новых смартфонов, а значит и прибыль компании тоже упадёт. И, соответственно, финансовые показатели Apple впервые за многие годы будут ухудшаться. Стоит напомнить, что в рамках обсуждения финансовых показателей Apple в 2023 году только службы и сервисы компании показали увеличение доходов по сравнению с предыдущими кварталами, поскольку продажи аппаратного обеспечения продолжают снижаться. И тенденция будет сохраняться, потому что у Apple нет новых планшетов и этот сегмент столкнулся с ужасным уровнем продаж в последнее время, плюс новых смартфонов тоже ждать не приходится.