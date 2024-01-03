iPhone 16 не получит нововведений в сравнении с iPhone 15

Компания Apple, что вполне ожидаемо, готовит запуск линейки смартфонов iPhone 16 на сентябрь текущего года, и инсайдеры считают, что компания выпустит сразу четыре новых модели, которые будут очень слабо отличаться от смартфонов линейки iPhone 15. Более того, специалисты уверены, что новые модели смартфонов не предложат ничего кардинально нового потенциальному покупателю, потому что у компании просто нет никаких новых технологий, которые могли бы привлечь внимание аудитории. Инсайдеры сообщают, что модели смартфонов iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max поступят в продажу с телекамерой, плюс топовая модель может получить более продвинутый телеобъектив, чтобы хоть как-то привлечь внимание аудитории.

В связи с тем, что у компании не планируется серьёзного апгрейда системы камер или других компонентов будущих флагманов, аналитики предсказывают спад продаж новых смартфонов, а значит и прибыль компании тоже упадёт. И, соответственно, финансовые показатели Apple впервые за многие годы будут ухудшаться. Стоит напомнить, что в рамках обсуждения финансовых показателей Apple в 2023 году только службы и сервисы компании показали увеличение доходов по сравнению с предыдущими кварталами, поскольку продажи аппаратного обеспечения продолжают снижаться. И тенденция будет сохраняться, потому что у Apple нет новых планшетов и этот сегмент столкнулся с ужасным уровнем продаж в последнее время, плюс новых смартфонов тоже ждать не приходится.