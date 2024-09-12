iPhone 16 поддерживает зарядку мощностью 45 Вт

Сегодня регулирующий орган под названием China Quality Certification Center раскрыл характеристики зарядки недавно представленной серии смартфонов iPhone 16. Хорошая новость в том, что через порт USB Type-C все модели данной серии поддерживают зарядку до 45 Вт, что стало нововведением для Apple, которая на протяжении достаточно длительного времени отказывалась от повышения мощности зарядки. Соответственно, в сравнении с прошлогодними моделями iPhone 15, семейство iPhone 16 может заряжаться на 50% быстрее. Стоит напомнить, что владельцы iPhone 15 даже при использовании топового зарядного устройства не смогут превысить мощность свыше 29 Вт. И, безусловно, странно, что Apple не упомянула эту характеристику во время анонса, особенно учитывая склонность компании ограничивать мощность зарядки своих устройств.

Возможно, Apple посчитала, что конкуренты уже значительно опережают её в этой категории, поэтому не стала акцентировать внимание на заметном улучшении зарядки в iPhone 16. Теперь остаётся только следить за тем, окажет ли поддержка проводной зарядки на 45 Вт какое-либо краткосрочное негативное влияние на здоровье батареи. Кроме того, если в этом году производитель реализовал поддержку зарядки мощностью 45 Вт, то есть шансы, что через несколько поколений компания вновь повысит мощность зарядки до более высокой отметки. Но пока что это только предположение, потому что планы Apple на самом деле предсказать невозможно.
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