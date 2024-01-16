iPhone 16 получит 8 ГБ ОЗУ

Инсайдеры сообщают, что в этом году компания Apple, возможно, увеличит объём оперативной памяти в базовых моделях iPhone 16, чтобы устройства соответствовали современным требованиям и без проблем запускали софт. Данная информация поступила из сообщения инсайдера, которое опубликовало информационное издание Haitong International Securities. В сообщении поставщик секретной информации подробно описывает, что все модели iPhone 16, включая Pro-версии, будут оснащены 8 ГБ оперативной памяти. Это значительное улучшение для iPhone 16 и 16 Plus, поскольку их предшественники по-прежнему используют 6 ГБ оперативной памяти — на фоне того, что крупные компании в свои Android-смартфоны уже давно ставят 12 или 16 ГБ оперативной памяти.

Кроме того, модели iPhone 16 получат поддержку более быстрой связи посредством модуля Wi-Fi 6E — ещё одну функцию, которая уже присутствует в моделях iPhone 15 Pro. Впрочем, по словам специалиста, новые модели iPhone 16 Pro тоже получат интересные новинки — например, инсайдер уверяет, что Apple будет использовать в новом флагмане 5G-модем Snapdragon X75 от Qualcomm вместо X70, использованного в серии iPhone 15 в 2023 году. Следует отметить, что обычные модели iPhone 16 и 16 Plus по-прежнему будут использовать более старый модем X70, в то время как более быстрый и эффективный X75 станет эксклюзивным решением Pro-линейки. Интересно, что Apple доводит до смартфонов технологии, которые на рынке находятся уже годами.
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