iPhone 16 получит ещё больше твердотельных ёмкостных кнопок

Сегодня западные журналисты сообщили, что компания Advanced Semiconductor Engineering выиграла эксклюзивный заказ от компании Apple на поставку двух твердотельных кнопок для предстоящей серии iPhone 16. Эти решения заменят как кнопки управления громкостью, так и кнопки включения/выключения во флагманских смартфонах нового поколения. Стоит напомнить, что в прошлом году компания Apple заменила только кнопку включения на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max — тогда гаджеты получили кнопку действия, которую можно различным образом программировать.

Это небольшое, но достаточно важное изменение позволяет пользователям не только выключать свои устройства, но и открывает целый ряд функций в зависимости от того, как они взаимодействуют с кнопкой. Например, длинное нажатие выполняет одно действие, а короткое — другое. И в будущем флагмане таких кнопок будет гораздо больше, так что и сценариев использования тоже будет много. С другой стороны, это можно сильно путать пользователей. К примеру, у вас на кнопке действия есть 2-3 сценария, которые меняются в зависимости от силы и продолжительности нажатия. Также у вас есть различные действия на клавишах переключения громкости, а ещё появится аналогичная функция на кнопке блокировки дисплея. То есть в итоге на этих кнопках будет до десяти новых сценариев взаимодействия, с которыми будет очень тяжело работать — их даже запомнить будет проблематично. Возможно, у Apple есть идеи как это улучшить.