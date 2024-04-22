iPhone 16 получит ещё больше твердотельных ёмкостных кнопок

Это небольшое, но достаточно важное изменение позволяет пользователям не только выключать свои устройства, но и открывает целый ряд функций в зависимости от того, как они взаимодействуют с кнопкой. Например, длинное нажатие выполняет одно действие, а короткое — другое. И в будущем флагмане таких кнопок будет гораздо больше, так что и сценариев использования тоже будет много. С другой стороны, это можно сильно путать пользователей. К примеру, у вас на кнопке действия есть 2-3 сценария, которые меняются в зависимости от силы и продолжительности нажатия. Также у вас есть различные действия на клавишах переключения громкости, а ещё появится аналогичная функция на кнопке блокировки дисплея. То есть в итоге на этих кнопках будет до десяти новых сценариев взаимодействия, с которыми будет очень тяжело работать — их даже запомнить будет проблематично. Возможно, у Apple есть идеи как это улучшить.