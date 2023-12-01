iPhone 16 получит кнопки с обратной отдачей

Изначально инсайдеры были уверены в том, что компания Apple представит тактильные кнопки с функцией обратной связи при релизе линейки смартфонов iPhone 15. Однако из-за проблем производства столь сложных компонентов компания решила подождать ещё год, чтобы усовершенствовать технологию перед её внедрением в следующем году в iPhone 16. Кроме того, компания не просто поставит новую кнопку в будущий флагман — поставщики секретной информации считают, что Apple расширит набор функций кнопки Action в линейке iPhone 16, комбинируя её возможности с новой технологией, отслеживающей силу и длительность нажатия пользователя.

Также специалисты отмечают, что хотя кнопки нового формата не будут механическими, они будут выходить за пределы корпуса, чтобы пользователю было легче нащупать пальцем данный элемент управления. Кроме того, кнопки громкости будут увеличенными, чтобы пользователю было комфортнее ими пользоваться. И, конечно, новые кнопки на корпусе будут обладать тактильной отдачей, чего так ждали многие пользователи. Безусловно, пока что никто точные детали о новой технологии раскрыть не может и сейчас всё это лишь предположения. Но компания Apple должна была интегрировать эту кнопку уже в текущем поколении смартфонов, а в итоге ей пришлось заменить её на совершенно обычную кнопку действия, которая даёт новые возможности, но всё же не является тем обещанным нововведением, которого так ждали пользователи. Надеемся, что в следующем году ситуация будет исправлена.
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