iPhone 16 получит минимальные изменения в дизайне

Если верить информации от достаточно надёжных источников, компания Apple готовится к своему крупному мероприятию, которое пройдёт в сентябре текущего года, на котором производитель из США собирается представить ряд важных продуктов и новых функций, способных принести компании немало денег в копилку. И, к счастью, мы примерно понимаем, чего ждать от этой презентации, потому что вчера в сети появились данные о рекламных изображениях, которые компания будет использовать для рекламной кампании своего флагманского смартфона. Естественно, главным событием будет презентация серии смартфонов iPhone 16, так как многие пользователи хотят увидеть от устройства действительно интересных нововведений, а не очередные обещания про более мощный процессор или камеру немного более высокого качества.

И определённые изменения действительно будут — первое изображение, слитое в сеть, демонстрирует вертикальное расположение камеры на тыльной панели базового iPhone 16, что является заметным изменением по сравнению с предыдущими моделями компании Apple, у которых камера была размещена в квадратном островке. Кроме того, если верить инсайду, модель оснащена дисплеем диагональю 6,1 дюйма, и в этом плане смартфон не сильно отличается от предшественника. Вероятно, производитель хочет выпустить минимальные изменения, чтобы посмотреть на реакцию потенциальных покупателей, но это немного не вяжется с планами продать 90 миллионов смартфонов до конца года.