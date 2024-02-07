iPhone 16 получит ёмкостную кнопку как на фотоаппаратах

Apple готовит приличный перечень изменений для моделей iPhone 16 — инсайдеры говорят, что смартфоны нового поколения получат несколько существенных улучшений камеры, плюс смартфоны обзаведутся свежим дизайном и массой других бонусов. Кроме того, в iPhone 16 компания добавит новую ёмкостную кнопку с функциями, ориентированными на аппаратное обеспечение камеры. Данная кнопка получила названием Capture Button и она будет довольно интересно использоваться во флагманских гаджетах Apple нового поколения. Например, специалисты отмечают, что данная кнопка будет оборудована возможностью увеличения и уменьшения масштаба с помощью механизма нажатия с разной силой и длительностью.

Поскольку новая кнопка будет ёмкостной, она сможет отличать силу нажатия и выполнять в соответствии с этим определённые действия. Например, короткое нажатие будет увеличивать зум в кадре, тогда как длительное нажатие позволит сразу перейти в съёмку видео и всё в таком духе. И на самом деле такой подход использует большинство зеркальных и беззеркальных цифровых камер — если вы нажмёте кнопку затвора наполовину, то это отрегулирует фокус изображения или видео, а более сильное или полное нажатие по той же кнопке приводит к сохранению кадра или видео в память устройства. Похоже, что Apple работает над аналогичной кнопкой для iPhone, что в теории позволит делать более качественные фотографии. Другое дело, что нужно это не такому уж большому количеству пользователей.
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