iPhone 16 получит систему охлаждения на базе графена

Смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max стали первыми устройствами на современном рынке, которые получили процессор, созданный по 3-нанометровому технологическому процессу. Да, чип A17 Pro оказался крайне интересным решением, которое явно готово конкурировать с лучшими решениями на рынке, но даже передового технологического процесса оказалось недостаточно для предотвращения перегрева в играх или при выполнении длительных пиковых нагрузок на систему на кристалле. Это указывает на то, что Apple не концентрировала своё на создании эффективного терморегулирования, сделав акцент на производительности смартфона. Но теперь в сети появился новый слух о том, что компания работает над некой новой системой охлаждения на базе графена, которая будет реализована в iPhone 16.

Стоит напомнить, что недавно Apple выпустила программное обновление для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, чтобы решить проблемы с перегревом, но есть у программных патчей, конечно же, есть свои ограничения и недостатки. Если охлаждения смартфона реализовано достаточно посредственно, то проблемы с температурой никуда не денутся — это вполне понятно. Именно из-за этого в будущем компания хочет сделать ставку на смартфон с графеновой плёнкой, которая будет рассеивать тепло от процессора. Такое решение уже есть в смартфонах Google нового поколения, оно неплохо справляется с поставленной задачей, но нужно понимать, что и процессор у флагманов Google заметно слабее.
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