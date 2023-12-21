iPhone 16 получит тот же процессор, что и iPhone 16 Pro

В этом году компания Apple официально представила свой новейший чип A17 Pro с техпроцессом 3 нм для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, что можно назвать настоящим прорывом для рынка смартфонов. Базовые модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus получили более старый чип A16 Bionic, но в следующем году, по мнению иностранных инсайдеров, могут быть ещё более интересные нововведения. По всей видимости, все модели iPhone 16, выходящие на рынок в следующем году, будут оснащены топовым процессором A18 от Apple. Однако специалисты, которые поделились этой информацией, указывают на то, что в Pro-версии и обычных версиях iPhone 16 может быть два разных варианта A18.

Для iPhone 16 и iPhone 16 Plus будет задействован чип, который внутри компании Apple получил кодовое название D4y, в то время как процессор для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max называется D9x. Впрочем, это было вполне ожидаемо, потому что крайне маловероятно, что технологический гигант будет использовать одну и ту же систему на кристалле во всех четырёх моделях, при этом устанавливая разную цену на эти модели, так как это плохая стратегия — у пользователей не будет стимула покупать более дорогие решения. Вероятно, A18 — это просто переименованная версия A17 Pro, которая будет использоваться в iPhone 16 и iPhone 16 Plus, в то время как более производительный чип будет называться A18 Pro. Но пока что всё это является лишь догадкой и никто точно определить возможности нового процессора пока что не в состоянии.