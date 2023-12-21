iPhone 16 получит тот же процессор, что и iPhone 16 Pro

Для iPhone 16 и iPhone 16 Plus будет задействован чип, который внутри компании Apple получил кодовое название D4y, в то время как процессор для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max называется D9x. Впрочем, это было вполне ожидаемо, потому что крайне маловероятно, что технологический гигант будет использовать одну и ту же систему на кристалле во всех четырёх моделях, при этом устанавливая разную цену на эти модели, так как это плохая стратегия — у пользователей не будет стимула покупать более дорогие решения. Вероятно, A18 — это просто переименованная версия A17 Pro, которая будет использоваться в iPhone 16 и iPhone 16 Plus, в то время как более производительный чип будет называться A18 Pro. Но пока что всё это является лишь догадкой и никто точно определить возможности нового процессора пока что не в состоянии.