iPhone 16 получит уникальный дизайн системы камер

Смартфоны iPhone 15 и iPhone 15 Plus от Apple получили весьма сдержанные комментарии от журналистов и покупателей, так как обе модели представляют весьма скудный перечень изменений по сравнению с iPhone 14. Однако Apple продолжает работать над улучшением дизайна своих будущих смартфонов, и в следующем году с моделями iPhone 16 компания может существенно изменить внешний вид гаджетов. Если верить зарубежным журналистам, компания Apple тестирует различные прототипы iPhone 16 с вертикальной компоновкой камер, что в корне отличается от текущего дизайна системы камер. Информация о вертикальной компоновке камер для iPhone 16 на самом деле не является чем-то невероятно новым — в мае уже были слухи о том, что компания работает над тем, чтобы расположить камеры одну над другой.

И на текущий момент, по словам источников западных журналистов, компания Apple работает над двумя разными прототипами iPhone 16, каждый из которых имеет вертикальный выступ с камерами на задней панели. Один из прототипов представляет собой гаджет, очень напоминающий iPhone 12. iPhone 12 имеет двойную камеру на задней панели, помещенную на отдельную панель, создавая небольшой выступ. Если Apple вернётся к дизайну, используемому в iPhone 12, ей придётся внести дополнительные изменения, чтобы интегрировать все аппаратные компоненты внутри достаточно плотной платформы. Но выглядит такой дизайн не очень привлекательно и компания в итоге может от этого решения полностью отказаться.