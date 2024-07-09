iPhone 16 позволит Apple вновь завоевать рынок Китая

Американская инвестиционная компания Wedbush сегодня со ссылкой на своих аналитиков официально сообщила, что компания Apple ожидает значительного роста продаж новой линейки смартфонов iPhone 16. Аналитики прогнозируют крайне высокий спрос на данные смартфоны, вызванный внедрением ИИ под названием Apple Intelligence. При этом компания Wedbush напоминает, что в Китае компания Apple сейчас переживает не самые лучшие времена — последний квартал был закрыт с отрицательным ростом продаж iPhone, что негативно сказалось на котировках акций и прочих тонкостях, связанных с реакцией инвесторов на ситуацию. Ожидается, что в сентябре, когда будут выпущены новые устройства из линейки iPhone 16, начнётся восстановление позиций Apple на рынке Китая, но пока что это лишь прогнозы — на деле всё может оказаться не так приятно, как хотелось бы.

Но специалисты уверены, что если Apple всё же внедрит свои функции ИИ на все 2,2 миллиарда активных устройств по всему миру, она станет основным посредником для потребителей в данной области и вынудит разработчиков ИИ-сервисов следовать модели интеграции, которую Apple анонсировала с ChatGPT от OpenAI. Это принесёт компании Apple, по мнению специалистов, чистый доход в 10 миллиардов долларов в год, потому что компания будет сдавать своих пользователей в аренду крупным сервисам, а они, в свою очередь, будут продавать свои технологии на огромную аудиторию фанатов техники Apple. Звучит не очень хорошо на самом деле.