iPhone 16e получил урезанную версию процессора

iPhone 16e — четвёртый и самый бюджетный представитель линейки iPhone 16. И чтобы достичь стартовой цены в 599 долларов, Apple пришлось пойти на некоторые компромиссы — например, чип A18 в 16e отличается от того, что установлен в стандартном iPhone 16. Согласно официальным характеристикам Apple, A18 в iPhone 16e оснащён 6-ядерным центральным процессором (2 производительных и 4 энергоэффективных ядра), 4-ядерным графическим ядром и 16-ядерным нейронным движком. Хотя количество ядер центрального процессора и Neural Engine совпадает с обычным A18, графический процессор в iPhone 16e имеет на одно ядро меньше. В реальной эксплуатации это вряд ли окажет существенное влияние на производительность, но разница может проявиться в бенчмарках и требовательных приложениях или играх.

Использование «бракованных» чипов — распространённая практика в полупроводниковой индустрии, поскольку производство процессоров не дает 100% выхода годных кристаллов. Некоторые чипы не соответствуют требуемым характеристикам, например, по количеству рабочих ядер или частоте. Вместо того, чтобы их утилизировать, производители отключают определённые ядра и продают такие процессоры в более доступных устройствах. Аналогичная ситуация наблюдается в iPad mini 2024 года, где используется «урезанная» версия A17 Pro с уменьшенным числом графических ядер. Но назвать это большой проблемой, конечно, не получается, потому что гаджет сам по себе доступнее.