iPhone 17 Air будет толщиной от 5 до 6 мм

Если верить информации западных журналистов, компания Apple готовится к запуску iPhone 17 Air в следующем году, предлагая совершенно новый подход к дизайну устройства. Новый форм-фактор и размеры, скорее всего, могут привлечь большое количество пользователей и стимулировать рост продаж исключительно благодаря обновлённому внешнему виду, так как гаджет будет тоньше, легче и компактнее своих собратьев по сегменту. И согласно отчёту издания The Information, прототипы iPhone 17 Air имеют толщину от 5 до 6 мм, что делает их самыми тонкими смартфонами в истории компании Apple. И хотя точные размеры пока неизвестны, устройство, судя по всему, будет заметно тоньше текущих моделей, что является основной фишкой гаджета — компания будет делать акцент именно на толщину, а не на производительность и прочие тонкости.

Но, к сожалению, Apple столкнулась с трудностями, пытаясь приблизиться к толщине iPad Pro нового поколения. Кроме того, инженеры компании испытывают сложности с размещением тепловых материалов для батареи в новом устройстве. На данный момент самым тонким iPhone остаётся iPhone 6, но, похоже, этот рекорд будет побит в следующем году, если специалистам удастся решить проблемы с распределением тепла в столь тонком корпусе. При этом стоит сказать, что iPhone 17 Air будет оснащён только одним динамиком для воспроизведения звука, в отличие от двух, используемых в других моделях линейки. Это решение тоже объясняется стремлением компании добиться более тонкого корпуса.