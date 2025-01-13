iPhone 17 Air откроет путь к складным флагманам Apple

Компания Apple действительно может назвать новый ультратонкий iPhone модным названием iPhone 17 Air — об этом сообщили инсайдеры, которые знакомы с цепочками поставок производителя. Ожидается, что устройство станет тестовой площадкой для будущих технологий — в том числе тех, которые компания затем планирует использовать в своём первом складном смартфоне. Это звучит достаточно интересно, потому что Apple пока что является единственной компанией, у которой нет складного флагмана. При этом название Air нельзя назвать большой неожиданностью — ранее MacBook Air и iPad Air отличались минимальной толщиной в своих линейках, так что компания идёт по уже проверенному пути.

Главная фишка iPhone 17 Air, по словам специалистов, в том, что смартфон будет примерно на 2 миллиметра тоньше текущих моделей iPhone. По другим слухам, его толщина составит от 5,5 до 6,25 мм, что сопоставимо с iPad Pro M4 и меньше, чем у самого тонкого iPhone на сегодняшний день — iPhone 6. И, что довольно интересно, ультратонкий корпус — не просто дизайнерский ход. Инсайдер уверен, что данная разработка приблизит Apple к созданию складных iPad и iPhone в будущем. Более того, iPhone 17 Air может стать первым устройством компании, которое получит собственный модем от Apple. Также в этом году ожидается запуск чипов Wi-Fi и Bluetooth собственной разработки компании, хотя неясно, будет ли эта технология применена в модели 17 Air. Так что новинка действительно интересная, особенно на фоне конкурентов.
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