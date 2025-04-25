iPhone 17 Air получит 12 ГБ оперативной памяти

Грядущий iPhone 17 Air получит совершенно новый ультратонкий дизайн с толщиной корпуса всего 5,5 мм. Примечательно, что несмотря на столь тонкий каркас, компания Apple планирует оснастить его 12 ГБ оперативной памяти, как у моделей iPhone 17 Pro, что сделает его более мощным, чем базовая версия, которая, вероятно, сохранит те же 8 ГБ памяти, что и текущие модели. Ранее сообщалось, что iPhone 17 Air заменит модель Plus в линейке, но теперь кажется, что компания собирается представить устройство как более производительный вариант с более высокой стоимостью. При этом западные инсайдеры уверены, что iPhone 17 тоже получит 12 ГБ оперативной памяти, но только в случае, если проблемы с поставками будут решены.

Окончательное решение по объему памяти для базовой версии будет принято в следующем месяце, что означает, что это будет последний этап перед подготовкой к массовому производству устройства. На данный момент все модели iPhone 16 оснащены 8 ГБ оперативной памяти, и несмотря на то, что Apple отстаёт от флагманов Android по этому показателю, производительность устройства остаётся на высоте благодаря чипам A18. Переход iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air на 12 ГБ памяти даст этим моделям дополнительный импульс для более успешной конкуренции с лидерами рынка, но и цена модели возрастёт. Кроме того, Увеличение объёма оперативной памяти принесёт пользу поставщикам Apple — Micron и SK Hynix, которые являются её эксклюзивными партнёрами. Ведь теперь их продажи сильно возрастут.