iPhone 17 Air получит батарею на 2800 мАч

Новая утечка информации из цепочки поставок Apple пролила свет на ключевые характеристики будущего iPhone 17 Air, и они уже вызывают горячие споры в интернете. Самым обсуждаемым моментом является толщина корпуса — если верить информации инсайдеров, речь про всего 5,5 мм. Также вопросы пользователей вызвала ёмкость аккумулятора, которая по меркам 2025 года звучит почти как насмешка — всего 2800 мАч. Для сравнения, Samsung Galaxy S25 Edge, имеющий схожие габариты, оснащён батареей на 3900 мАч. Тем не менее, источники утверждают, что Apple может использовать новую технологию аккумуляторов повышенной плотности, которая теоретически увеличит фактическую ёмкость на 15–20%, несмотря на формальные цифры. Также стала известна масса устройства — 145 граммов, что делает его легче, чем тот же Galaxy S25 Edge, несмотря на потенциально больший дисплей.

Это укрепляет позиционирование модели как ультратонкой и сверхлёгкой альтернативы в линейке iPhone. Однако скромная батарея уже породила волну критики и даже конспирологических теорий — якобы Apple сознательно экономит на аккумуляторах, чтобы продавать больше собственных чехлов с батареей. С другой стороны, есть и более оптимистичные прогнозы — по данным другого отчёта, компания работает над ИИ-функцией оптимизации энергопотребления, которая якобы сможет компенсировать нехватку физической ёмкости аккумулятора за счёт более интеллектуального распределения ресурсов. Пока что всё это звучит как амбициозный, но рискованный шаг.