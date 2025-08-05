iPhone 17 Air представят уже 9 сентября

Началась вторая половина 2025 года, а это значит, что мы всё ближе к презентации iPhone 17, которая ожидается уже в сентябре. Как и в предыдущие годы, Apple вновь представит четыре модели, однако в этот раз нас ждёт важное изменение в линейке — вместо версии с приставкой Plus появится iPhone 17 Air с ультратонким корпусом, который, судя по слухам, станет главной особенностью серии. Если вы с нетерпением ждёте дату анонса, то некоторые немецкие источники сообщают, что презентация Apple состоится 9 сентября. Хотя эта информация пока не подтверждена официально, она совпадает с прогнозом Марка Гурмана из Bloomberg, который ранее тоже называл 9 или 10 сентября в качестве вероятных дат мероприятия. Сразу после презентации, как ожидается, стартует приём предзаказов — уже в пятницу, 12 сентября.

Как правило, поставки начинаются через неделю, то есть релиз всех моделей iPhone 17 состоится 19 сентября. В первую волну продаж традиционно войдут ключевые рынки — США, Европа, Китай, Индия и другие. К сожалению, немецкие источники не уточнили, какие именно продукты будут представлены в рамках мероприятия, помимо четырёх моделей iPhone 17 — iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Судя по информации инсайдеров, также ожидается дебют EarPods Pro 3. Что касается носимых устройств, Apple может показать Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3, но официальных подтверждений на этот счёт пока нет. Правда, ждать осталось не так уж долго.
iQOO 15 Ultra получит перископную камеру…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о флагманском смартфоне iQOO 1…
Nokia официально покидает рынок США…
Компания HMD Global, известная в первую очередь как производитель смартфонов и планшетов под брендом Noki…
iPhone 19 получит безрамочный дисплей…
По информации западных инсайдеров, компания Apple активно ведёт переговоры с Samsung Display и LG Display…
Смартфон Xiaomi 16 получит защиту от воды …
Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смар…
Представлен смартфон Samsung Galaxy M36 5G…
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M36 5G, которая основана на 5-нанометров…
OnePlus Ace 5 Extreme Edition получит АКБ на 6700 мАч…
Компания OnePlus раскрыла новые подробности о смартфоне OnePlus Ace 5 Extreme Edition, который будет пред…
Google объявила дату выхода смартфонов Pixel 10…
Компания Google официально объявила, что презентация Made by Google 2025 состоится 20 августа в Нью-Йорке…
OPPO K13 Turbo показали во всех расцветках …
Компания OPPO опубликовала официальные изображения смартфонов K13 Turbo и K13 Turbo Pro, которые будут пр…
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor