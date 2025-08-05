iPhone 17 Air представят уже 9 сентября

Началась вторая половина 2025 года, а это значит, что мы всё ближе к презентации iPhone 17, которая ожидается уже в сентябре. Как и в предыдущие годы, Apple вновь представит четыре модели, однако в этот раз нас ждёт важное изменение в линейке — вместо версии с приставкой Plus появится iPhone 17 Air с ультратонким корпусом, который, судя по слухам, станет главной особенностью серии. Если вы с нетерпением ждёте дату анонса, то некоторые немецкие источники сообщают, что презентация Apple состоится 9 сентября. Хотя эта информация пока не подтверждена официально, она совпадает с прогнозом Марка Гурмана из Bloomberg, который ранее тоже называл 9 или 10 сентября в качестве вероятных дат мероприятия. Сразу после презентации, как ожидается, стартует приём предзаказов — уже в пятницу, 12 сентября.

Как правило, поставки начинаются через неделю, то есть релиз всех моделей iPhone 17 состоится 19 сентября. В первую волну продаж традиционно войдут ключевые рынки — США, Европа, Китай, Индия и другие. К сожалению, немецкие источники не уточнили, какие именно продукты будут представлены в рамках мероприятия, помимо четырёх моделей iPhone 17 — iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Судя по информации инсайдеров, также ожидается дебют EarPods Pro 3. Что касается носимых устройств, Apple может показать Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3, но официальных подтверждений на этот счёт пока нет. Правда, ждать осталось не так уж долго.