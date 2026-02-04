iPhone 17 Pro Max стал рекордсменом по автономности

Следом вторую позицию поделили базовый iPhone 17 и OnePlus 15, что выглядит неожиданно, учитывая, что аккумулятор iPhone 17 на 49,4% меньше, чем у OnePlus 15. Это наглядно подчёркивает эффективность оптимизаций операционной системы Apple. iPhone 17 Pro в итоге оказался лишь на четвёртой строчке рейтинга, уступив Poco F7 Ultra, который оборудовали аккумулятором ёмкостью 5600 мАч. Подобные тесты имеют прямое практическое значение, поскольку многочисленные опросы показывают, что автономность является для покупателей одним из важнейших факторов при выборе смартфона, уступая разве что цене. В итоге можно предположить, что Apple действует достаточно прагматично, не спеша переходить на кремний-углеродные аккумуляторы, так как у неё и так лучшие показатели автономности на рынке смартфонов.