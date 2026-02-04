iPhone 17 Pro Max стал рекордсменом по автономности

Информационное издание CNET опубликовало результаты любопытного теста автономности, в котором сравнивалось время работы 35 смартфонов, и вполне ожидаемо победителями этого достаточно масштабного испытания стала линейка Apple iPhone 17. Редакция CNET провела два теста батареи на 35 устройствах. Первый представлял собой 3-часовой прогон с воспроизведением видео по Wi-Fi при максимальной яркости экрана, а второй — 45-минутный тест на выносливость, включавший несколько игр, видеостримы, видеозвонки и прокрутку различных лент в социальных сетях. Лучший результат в обоих тестах показал iPhone 17 Pro Max, заняв первое место в итоговой таблице.

Следом вторую позицию поделили базовый iPhone 17 и OnePlus 15, что выглядит неожиданно, учитывая, что аккумулятор iPhone 17 на 49,4% меньше, чем у OnePlus 15. Это наглядно подчёркивает эффективность оптимизаций операционной системы Apple. iPhone 17 Pro в итоге оказался лишь на четвёртой строчке рейтинга, уступив Poco F7 Ultra, который оборудовали аккумулятором ёмкостью 5600 мАч. Подобные тесты имеют прямое практическое значение, поскольку многочисленные опросы показывают, что автономность является для покупателей одним из важнейших факторов при выборе смартфона, уступая разве что цене. В итоге можно предположить, что Apple действует достаточно прагматично, не спеша переходить на кремний-углеродные аккумуляторы, так как у неё и так лучшие показатели автономности на рынке смартфонов.
