iPhone 17 Pro всё же не получит процессор на 2 нм

Некоторое время назад инсайдеры сообщали, что компания Apple планирует использовать технологический процесс в 2 нм от компании TSMC для производства линейки процессоров, которые будут представлены в iPhone 17 Pro в 2025 году. Это кажется вполне логичным шагом, учитывая активное развитие технологий в этом направлении и стремление Apple быть первой во всём. Но теперь, по словам уже другого инсайдера, появились данные о том, что новости о чипах на 2 нм для iPhone 17 Pro являются лишь слухом — на деле ничего подобного компания Apple пока что не планирует. Инсайдер также утверждает, что iPhone 17 просто не успеет к запуску производства чипов по технологическому процессу в 2 нм, так как производственные мощности компании TSMC будут полноценно построены и запущены только к моменту анонса линейки iPhone 18 в 2026 году.

И на самом деле это имеет смысл, потому что даже технология в 3 нанометра пока что не является настолько уж распространённой — многие компании так и не перешли на эту технологию из-за высокой стоимости. При этом нужно понимать, что Apple обычно обновляет технологию производства своих мобильных чипов каждые два года. Соответственно, можно ожидать, что Apple перейдёт на 2 нанометра через три года (у каждого техпроцесса есть три поколения), но только в том случае, если производитель будет готов. Соответственно, компания Apple заранее бронирует производственные мощности у TSMC и, вероятно, будет основным клиентом в области 2 нм, но от самой Apple в этом вопросе мало что зависит.
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