iPhone 17 не получит Tandem OLED - технология выйдет в 2028 году

Семейство смартфонов iPhone 17, которое выйдет в конце этого года, вероятно, получит LTPO OLED-дисплеи с поддержкой высокой частоты обновления, но более продвинутые технологии, в частности, Tandem OLED, пока остаются вне досягаемости. Тем не менее, поскольку новые iPad Pro на базе M4 уже используют такие панели, Apple всерьёз рассматривает возможность переноса этой технологии и на iPhone. Правда, по данным инсайдеров, разработка Tandem OLED-дисплеев для смартфонов ещё не началась, а значит, их появления в iPhone придётся подождать ещё года два-три как минимум. В цепочку поставок дисплеев для iPhone сегодня входят Samsung и LG, с незначительной долей участия BOE. Даже если Samsung и LG начнут разработку Tandem OLED прямо сейчас, внедрение технологии всё равно произойдёт только после 2028 года — просто из-за масштабов и сроков технологического цикла.

Ранее стало известно, что Samsung согласилась поставлять Tandem OLED-дисплеи для iPad Pro, но только при условии достаточно крупного заказа от Apple — иначе инвестиции в производство были бы экономически нецелесообразны. И, к сожалению, для iPad объёмы поставок слишком малы, чтобы компенсировать затраты. С iPhone ситуация иная — объёмы продаж огромны, и ни Samsung, ни LG точно не захотят упустить такую возможность. На текущий момент ни один из поставщиков официально не подтвердил, что начал разработку Tandem OLED для iPhone, но это явно технология недалёкого будущего, к которому стремятся бренды.